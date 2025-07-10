Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı Anılıyor

Bosna Hersek'te 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının 30. yılı için hazırlanan özel içerikler, yarın gün boyunca TRT ekranlarında olacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Srebrenitsa soykırımının 30. yılına özel hazırlanan yayınlarla, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük sivil katliamlardan biri olan insanlık dramı izleyicilere aktarılacak.

Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletlerde tercümanlık yapan Aida'nın gözünden Srebrenitsa katliamını anlatan "Nereye Gidiyorsun, Aida?", yarın saat 23.30'da TRT 1'de yayımlanacak.

TRT 2'de saat 08.30'da "Evliya Çelebi-Saraybosna" programının özel bölümü, 21.30'da ise "Nereye Gidiyorsun, Aida?" ekranda olacak.

"Srebrenitsa anneleri"nin yakınlarını bulma çabaları ekrana gelecek

TRT Belgesel'de "Olanlar" belgeseli saat 19.35'te, "Srebrenitsa anneleri"nin yıllar sonra yaşadıkları dönüş süreci ve yakınlarını bulma çabalarını anlatan "Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor" belgeseli ise 20.30'da ekranlarda yer bulacak.

Televizyonda ilk kez yayımlanacak "Oradaydım" belgeseli de yarın saat 22.00'de TRT Belgesel'de ekrana gelecek.

TRT Avaz'da "İzler-Srebrenitsa Soykırımı" programı gün boyunca ekranda olacak, 13.00'te de "Türkistan Gündemi-Srebrenitsa Özel Yayını" izleyiciyle buluşacak.

"Mavi Kelebeğin İzinde" TRT Türk'te yayımlanacak

TRT Türk'te soykırımın anılacağı "Mavi Kelebeğin İzinde" programı, saat 10.30'da ekranda olacak. Ardından "Saraybosna Kur'an'la Korunan Şehir" programı 10.45'te yayımlanacak.

"Haberdar-Srebrenitsa Özel" programı 11.30'da canlı yayımlanırken, "Şahit Ol Srebrenitsa" belgeseli 15.00'te, "Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor" belgeseli ise 16.00'da ekranlara gelecek.

Saraybosna'daki Umut Tüneli ve Srebrenitsa'da yaşanan acıları ele alan "Balkan Saati-Umut Tüneli" programı 16.30'da TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak.

"Annemin Savaşı" belgeseli TRT EBA'da

Gençlik yıllarında savaşı yaşamış annelerin, deneyimlerini kızları ve torunlarıyla paylaştığı "Annemin Savaşı" belgeseli saat 23.10'da TRT EBA ekranlarında olacak.

TRT Arabi'de, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde görev yapan Hollandalı askerlerin Srebrenitsa soykırımındaki rolü ve soykırıma tanıklık eden isimlerle yapılan röportajların yer aldığı "Srebrenitsa'nın Hikayesi" belgeseli 10.30 ve 16.30'da yayımlanacak.

Ayrıca Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 21. yılı anısına hazırlanan "Filozof Ruhlu Lider: Aliya İzzetbegoviç" belgeseli saat 02.00'de izleyiciyle buluşacak.

TRT World'de "Across The Balkans (Balkanlara Doğru)" programı 16.30'da ekranda olacak. 14.30'da ise "Focal Point: Remembering Srebrenica (Odak Noktası: Srebrenitsa'yı Hatırlamak)" programı ekranlarda yer alacak.