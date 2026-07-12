Srebrenitsa Soykırımı'nın Dersi - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nın Dersi

Srebrenitsa Soykırımı\'nın Dersi
12.07.2026 16:49
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Dr. Behçet Loklar, Srebrenitsa Soykırımı'nın uluslararası toplumun yetersizliğinin sembolü olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü Öğr. Gör. Dr. Behçet Loklar, Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşananların uluslararası toplumun sivilleri koruma konusundaki yetersizliğinin simgesi haline geldiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Loklar, 1992-1995 Bosna Savaşı sürecinde Bosnalı Sırp kuvvetleri tarafından Boşnak sivillere yönelik sistematik saldırılar gerçekleştirildiğini, Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'nın Bosnalı Sırp birliklerince ele geçirilmesinin ardından 8 binden fazla Boşnak erkek ve erkek çocuğunun sistematik şekilde katledildiğini ifade etti.

Srebrenitsa'dan kaçmaya çalışan binlerce Boşnak'ın Tuzla'ya ulaşmak amacıyla yola çıktığı ve "Ölüm Yürüyüşü" olarak anılan güzergahta ağır saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirten Loklar, katliamın izlerini gizlemek amacıyla kurbanların toplu mezarlara gömüldüğünü, daha sonra bu mezarların önemli bir bölümünün farklı bölgelere taşındığını kaydetti.

Srebrenitsa Soykırımı'nın hukuki niteliğinin uluslararası yargı organlarının kararlarıyla ortaya konulduğunu ifade eden Loklar, her yıl kimlik tespiti tamamlanan kurbanların 11 Temmuz'da Srebrenitsa-Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle defnedildiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünün Balkan coğrafyasının tarihini, toplumsal yapısını ve yaşanan tarihi olayları bilimsel bir bakış açısıyla incelemeyi sürdürdüğünü ifade eden Loklar, Srebrenitsa Soykırımı'nın tarihsel gerçekliği ile hukuki boyutunun doğru anlaşılmasının ve gelecek nesillere bilimsel çalışmalar ışığında aktarılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Edirne'de Vakıf Medeniyeti'nin Zarafeti sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde "Gece Müzeciliği" etkinlikleri kapsamında Vakıf Medeniyeti'nin Zarafeti fotoğraf sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, bulundukları mekanın vakıf medeniyeti ve mimarlık tarihi açısından taşıdığı öneme değinerek, kubbeleri ve Edirne'nin eşsiz yapılarını konu alan bu sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Günün anısına hediye takdiminin ardından Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Müze Sorumlusu Enver Şengül ile konuk sanatçılar tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Fotoğraf sanatçıları Cemil Şahin ile Saime Güler'in Edirne'deki tarihi camilerin kubbelerini ve bu yapıların ihtişamını gösteren fotoğraf karelerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

30 fotoğrafın yer aldığı sergi ay sonuna kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nın Dersi - Son Dakika

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