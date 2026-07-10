Srebrenitsa’nın 31. Yılında Unutmama Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Srebrenitsa’nın 31. Yılında Unutmama Çağrısı

10.07.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKSED Başkanı İbrahim Günay, Srebrenitsa soykırımının 31. yıl dönümünde, unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, barış, diyalog ve Sırp toplumunun yüzleşmesi çağrısı yaptı; Bosna ile Türkiye arasındaki kardeşliğe dikkat çekti.

Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Srebrenitsa katliamının 31. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, 11 Temmuz 1995'te yaşanan insanlık suçunun hafızalardan silinmemesi gerektiğini belirterek, Srebrenitsa'nın tüm insanlığın ortak acısı olduğunu belirtti.

Srebrenitsa'da 8 binden fazla masum Boşnak'ın dünyanın gözü önünde sistematik şekilde katledildiğini aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Srebrenitsa'da yaşanan soykırımının inkar edilmesine veya unutturulmasına yönelik her türlü girişimin insanlık vicdanını yaralar. Geçmişten ders almak, geleceği barış ve kardeşlik üzerine inşa etmenin en önemli şartıdır. Sırbistan ve Bosna-Hersek'teki tüm siyasi aktörlerin geçmişin acılarından ders çıkararak çatışma ve ayrışma yerine diyalog, uzlaşı ve karşılıklı saygıyı esas alması gerekir. Balkanlar'ın kalıcı barışa ulaşmasının yolu, nefret söyleminden ve gerilimi artıran tutumlardan değil, hukuka, adalete ve insan haklarına bağlılıktan geçmektedir. Özellikle Sırp toplumunun ve siyasi temsilcilerinin Srebrenitsa gerçeğiyle yüzleşmesi, yaşanan acıları inkar etmek yerine kabul ederek ortak bir gelecek inşa etmesi büyük önem taşımaktadır. Gelecek nesillerin aynı acıları yaşamaması için çatışmayı değil diyaloğu, ayrışmayı değil kardeşliği ve iş birliğini önceleyen bir anlayış hakim olmalıdır."

-"Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız"

Günay, AKSED olarak Aliya İzzetbegoviç'in adalet, özgürlük ve insanlık onurunu esas alan fikirlerini yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye ile Bosna-Hersek'in asırlara dayanan ortak tarih, kültür ve medeniyet bağlarına sahip olduğunu vurgulayan Günay, şöyle devam etti:

"Bosna'nın acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir. Tarihin, inancın ve ortak değerlerimizin bizlere yüklediği sorumluluk gereği Bosna-Hersek halkının her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki kardeşlik, yalnızca diplomatik ilişkilerle değil, ortak tarihimiz ve gönül bağımızla güçlenen sarsılmaz bir birlikteliktir. 31 yıl önce Srebrenitsa'da şehit edilen kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Bosna Savaşı'nda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim insanlığa bir daha Srebrenitsa, Gazze ve benzeri acılar yaşatmasın. Barışın, adaletin ve insanlık onurunun hakim olduğu bir dünyanın inşası için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa’nın 31. Yılında Unutmama Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Turizm merkezinde facia Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı
Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim
Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti

11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:43
Japon Bakan’dan zirve sonrası İstanbul’da balık ekmek keyfi
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 11:24:19. #7.12#
SON DAKİKA: Srebrenitsa’nın 31. Yılında Unutmama Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.