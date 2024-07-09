Srebrenitsa Soykırımının Yıl Dönümünde 14 Kurbanın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımının Yıl Dönümünde 14 Kurbanın Cenazesi Defnedildi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te gerçekleştirilen soykırımın yıl dönümünde, 14 kurbanın cenazeleri Potoçari'ye getirildi. Srebrenitsa'da Sırplar tarafından acımasızca katledilen kurbanların tabutları, yakınları tarafından dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı. Cenazeler, eski bir fabrikada bekletildikten sonra Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak. Soykırımda hayatını kaybeden kurbanların akrabaları, acılarını dile getirerek dualarını etti. Cenazelerin toprağa verilmesi ise 11 Temmuz'da gerçekleşecek.

09.07.2024 21:07
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımın yıl dönümü olan 11 Temmuz'da defnedilecek 14 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, Potoçari'ye ulaştı.

Sırp askerlerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca katlettiği soykırımda hayatını kaybeden 14 kurbanın yeşil çuhalara sarılı tabutları, Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'de yakınları tarafından dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirildi.

Kurbanların tabutları, eski fabrikada bekletildikten sonra yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak.

"Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın"

Defnedilecek 14 kurban arasında bulunan Hajdin Mustafic'in tabutunu karşılayan akrabası Sefika Mustafic, birçok yakınını soykırımda kaybettiğini söyledi.

Daha önce iki oğlunu, kardeşini ve kayınbiraderini defnettiğini ve şimdi de kayınbiraderinin oğlu Hajdin Mustafic'i toprağa vereceğini belirten Mustafic, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. İki yıl önce küçük oğlumu buldum ve onu başsız defnettim. Oğlumdan beni affetmesini istedim, ona 'seni düğün yerine mezara gönderiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

Mustafic, ailesinden birçok kişinin cenazelerinin ise bulunamadığını dile getirdi.

Akrabası Midhat Basic'i defnedecek olan Esed Basic de yaşananları hala dün olmuş gibi hatırladığını belirtti.

Basic, "Bu kadar yıl bekledik, yas tuttuk ama şimdi bu an bizi o günlere geri götürüyor. Uzun zaman önce ayrıldık, günlerce onun yüzünü hatırlamaya çalıştım, ama hiç başaramadım. İki gün önce birisi bana onun bir resmini gösterdi, bir yerlerde bulmuşlar ve o anda sadece ağlamaya başladım. Ancak o zaman gözlerimin önünde onun yüzü vardı." diye konuştu.

Bu arada, yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak tabutlar, 11 Temmuz Perşembe günü kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Cenazeleri taşıyan konvoy, sabah saatlerinde Visoko'dan hareket ederek, başkent Saraybosna'da törenlerle uğurlanmıştı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Kaynak: AA

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