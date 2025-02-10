Sri Lanka 2,5 Milyon Hindistan Cevizi Dikecek

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KOLOMBO, 10 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka'da 2025 yılında 2,5 milyon Hindistan cevizi ağacı dikilmesi planlanıyor.

Hindistan Cevizi Yetiştirme Kurulu Başkanı Sunimal Jayakody pazar günü yerel medyaya yaptığı açıklamada Hindistan cevizi yetiştirilen alanın artırılması için temel oluşturmak üzere 17 Şubat'tan itibaren bölgesel birlikleri yeniden organize edeceklerini söyledi.

Kuzey Hindistan Cevizi Üçgeni olarak bilinen bölgenin Sri Lanka'daki başlıca Hindistan cevizi yetiştirme bölgesi olduğunu belirten Jayakody, dikilmesi planlanan 2,5 milyon Hindistan cevizinin 1 milyonunun bu bölgede yetiştirileceğini söyledi.

Resmi verilere göre, daha önce her yıl yaklaşık 3 milyar adet Hindistan cevizi üreten Sri Lanka'da bu sayı son birkaç yılda 2,85 milyar adete kadar düştü.

Hindistan Cevizi Geliştirme Kurumu Başkanı Shantha Ranathunga, bu düşüşün başlıca nedenleri arasında bakım ve koruma ile ilgili sorunlar, iklim değişikliği ve çeşitli hastalık ve haşere istilalarının yer aldığını belirtti.

Sri Lanka kabinesi kısa süre önce Hindistan cevizi yağı üretimi için 200 milyon Hindistan cevizine eşdeğer Hindistan cevizi çekirdeği ve kurutulmuş kabuklu Hindistan cevizi parçaları ithal etme teklifini onayladı.