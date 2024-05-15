Sri Lanka'da Lotus Kulesi'nden gerçekleştirilen base jump etkinliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Sri Lanka'da Lotus Kulesi'nden gerçekleştirilen base jump etkinliği büyük ilgi gördü

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bulunan Kolombo Lotus Kulesi'nden base jump atlayışı gerçekleştiren bir sporcu, 14 Mayıs 2024. 12-14 Mayıs tarihleri arasında Kolombo Lotus Kulesi'nde gerçekleştirilen 188 base jump atlayışını, 10.000'den fazla Sri Lankalı ve uluslararası izleyici takip etti. Lotus Kulesi Yönetim Şirketi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre etkinlik, 350 metre yükseklikten yapılan atlayışlar ile Sri Lanka'nın en yüksek uluslararası base jump etkinliğiydi. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

15.05.2024 17:25
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SRİ LANKA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bulunan Kolombo Lotus Kulesi'nden base jump atlayışı gerçekleştiren bir sporcu, 14 Mayıs 2024.

12-14 Mayıs tarihleri arasında Kolombo Lotus Kulesi'nde gerçekleştirilen 188 base jump atlayışını, 10.000'den fazla Sri Lankalı ve uluslararası izleyici takip etti.

Lotus Kulesi Yönetim Şirketi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre etkinlik, 350 metre yükseklikten yapılan atlayışlar ile Sri Lanka'nın en yüksek uluslararası base jump etkinliğiydi. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Sri Lanka, Kolombo, Lotus, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da Lotus Kulesi'nden gerçekleştirilen base jump etkinliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
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