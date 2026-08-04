Sri Lanka'da Olumsuz Hava Koşulları: 6 Ölü

NUWARA ELIYA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Nuwara Eliya kentinde sular altında kalan bir ev görülüyor, 3 Ağustos 2026.

Yerel polis salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Sabaragamuwa eyaleti ile Kandy ve Nuwara Eliya ilçelerini etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)