Sri Lanka'da Olumsuz Hava Koşulları: 6 Ölü
Nuwara Eliya'da sel nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi; Sabaragamuwa ve Kandy etkilendi.
NUWARA ELIYA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Nuwara Eliya kentinde sular altında kalan bir ev görülüyor, 3 Ağustos 2026.
Yerel polis salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Sabaragamuwa eyaleti ile Kandy ve Nuwara Eliya ilçelerini etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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