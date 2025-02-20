Sri Lanka'da Tren Fillere Çarptı

Güncel

KOLOMBO, 20 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka'nın doğusunda bir trenin fil sürüsüne çarpması sonucu fillerden 6'sı öldü, 2'si de yaralandı. Perşembe sabahı meydana gelen kazaya karışan trenin Batticaloa'dan başkent Kolombo'ya gitmekte olduğu bildirildi.

Polis yetkilileri, Sri Lanka'nın Kuzey Merkez eyaletindeki Gal Oya tren istasyonu yakınlarında meydana gelen kaza sırasında trenin lokomotifinin raydan çıktığını ancak hiçbir yolcunun yaralanmadığını belirtti.

Geçtiğimiz ekim ayında aynı demiryolu hattında meydana gelen benzer bir kazada iki fil ölmüş, birkaçı da ağır yaralanmıştı.