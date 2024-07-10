Sri Lanka'da Tren İstasyonunda Grev Nedeniyle Mahsur Kalanlar - Son Dakika
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Sri Lanka'da Tren İstasyonunda Grev Nedeniyle Mahsur Kalanlar

Sri Lanka'da birçok yolcu, çalışanların greve gitmesi nedeniyle tren istasyonunda mahsur kaldı, on binlerce kişi de aşırı kalabalık trenlerde yolculuk yaptı. İstasyon Ustaları Sendikası (The Station Masters Union), personel sayısının azlığı ve idareye ilişkin sorunların çözülmesi talebiyle grev başlattı. Grev sonrası çok sayıda trenin kullanım dışı kalması sebebiyle birçok kişi aşırı kalabalıkta yolculuk yaptı. On binlerce kişi de istasyonlarda mahsur kaldı. Sri Lanka Ulaştırma Bakanı Bandula Gunawardena, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin sorunları çözmeye yönelik adımlar attığını aktardı. Bakan Gunawardena, sendikanın 'keyfi' grev kararını kınadığını belirtti.

10.07.2024 13:30
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Sri Lanka'da birçok yolcu, çalışanların greve gitmesi nedeniyle tren istasyonunda mahsur kaldı, on binlerce kişi de aşırı kalabalık trenlerde yolculuk yaptı.

İstasyon Ustaları Sendikası (The Station Masters Union), personel sayısının azlığı ve idareye ilişkin sorunların çözülmesi talebiyle grev başlattı.

Grev sonrası çok sayıda trenin kullanım dışı kalması sebebiyle birçok kişi aşırı kalabalıkta yolculuk yaptı. On binlerce kişi de istasyonlarda mahsur kaldı.

Sri Lanka Ulaştırma Bakanı Bandula Gunawardena, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin sorunları çözmeye yönelik adımlar attığını aktardı.

Bakan Gunawardena, sendikanın "keyfi" grev kararını kınadığını belirtti.

Kaynak: AA

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