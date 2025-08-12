Sri Lanka'da Uyuşturucu Suçlarına Büyük Darbe

KOLOMBO, 12 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka'da 1 Ocak - 11 Ağustos tarihleri arasında 120.000'den fazla kişi uyuşturucuyla ilgili suçlardan tutuklandı.

Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan pazartesi gecesi yapılan açıklamada, bu kişilerden 39.627'sinin eroin ve bağlantılı suçlardan, 47.615'inin kristal metamfetamin bulundurmaktan ve 42.620'sinin ise esrarla ilgili suçlardan tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada kolluk kuvvetlerinin operasyonlarda 934,55 kilo eroin, 1.402,9 kilo kristal metamfetamin ve 11.620 kilo esrar ele geçirdiği bildirildi.

Bakanlık, uyuşturucu tehdidini ortadan kaldırmak, organize suçları kontrol altına almak ve ülke genelindeki kazaları azaltmak amacıyla Sri Lanka polisi ve üçlü kuvvetleri konuşlandırarak operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.