Sri Lanka'da Yağmur Afetleri 15 Bin Kişiyi Etkiledi

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KOLOMBO, 25 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'da yağmurun neden olduğu afetler 15.000'den fazla kişiyi olumsuz etkiledi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden pazar günü açıklanan durum raporunda Kuzey, Kuzey Batı, Sabaragamuwa ve Güney eyaletlerindeki yedi bölgede 4.307 aileden 15.954 kişinin sel, şiddetli rüzgar ve ağaç devrilmesi gibi afetlerden zarar gördüğü belirtildi.

Merkez, en çok etkilenen Kuzey eyaletindeki Jaffna bölgesinde 7.010 kişinin afet nedeniyle mağdur olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre Kuzey, Kuzey Merkez, Merkez ve Uva eyaletleri ve Hambantota bölgesinde bazı yerlerde 100 milimetrenin üzerinde şiddetli sağanak yağış bekleniyor.