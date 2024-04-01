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Sri Lanka, Gazze'deki çocuklara 1 milyon dolar bağışladı - Son Dakika
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Sri Lanka, Gazze'deki çocuklara 1 milyon dolar bağışladı

Sri Lanka hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalardan etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla 1 milyon dolar bağışta bulundu. Bağış, Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe tarafından Sri Lanka'daki Filistin Büyükelçisi Zuhair M.H. Zaid'e çek olarak sunuldu. Ayrıca, Şubat 2024'te başlatılan Gazze'nin Çocukları Fonu'na Sri Lankalılar tarafından 20 milyon rupiden fazla bağış yapıldığı belirtildi. Fonların yakın zamanda resmi olarak Filistin hükümetine aktarılması planlanıyor.

01.04.2024 18:06  Güncelleme: 18:06
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KOLOMBO, 1 Nisan (Xinhua) -- Sri Lanka hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalardan etkilenen çocuklara destek olmak üzere 1 milyon ABD doları bağışta bulundu.

Sri Lanka devlet başkanlığı basın biriminden Pazartesi günü yapılan açıklamada, hibenin Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe tarafından Sri Lanka'daki Filistin Büyükelçisi Zuhair M.H. Zaid'e çek olarak sunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki çocuklara yardım sağlamak amacıyla Şubat 2024'te Wickremesinghe tarafından başlatılan Gazze'nin Çocukları Fonu'na Sri Lankalıların 20 milyon rupiden (yaklaşık 66.000 ABD doları) fazla bağış yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, fonların önümüzdeki günlerde resmi olarak Filistin hükümetine aktarılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sri Lanka, Gazze'deki çocuklara 1 milyon dolar bağışladı - Son Dakika

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