Sri Lanka ile Türkiye arasında Ankara'da tarım ve havacılıkta ikili anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Sri Lanka ile Türkiye arasında Ankara'da tarım ve havacılıkta ikili anlaşma imzalandı

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Sri Lanka Dışişleri ve Yurt Dışı İstihdam Bakan Yardımcısı Hemachandra, Ankara'da Türkiye ile ilişkilerin son dönemde güçlendiğini söyledi ve tarım ile havacılıkta ikili anlaşma imzalandığını belirtti. Hemachandra, Türk yatırımcıları Sri Lanka'ya davet etti.

Sri Lanka Dışişleri ve Yurt Dışı İstihdam Bakan Yardımcısı Arun Hemachandra, "Türkiye ile Sri Lanka, tarih boyunca son derece istikrarlı ve iyi ilişkiler sürdürmüştür. Son dönemde ise ilişkilerimizin daha güçlü ve verimli seviyeye doğru ilerlediğini düşünüyoruz." dedi.

Hemachandra, ülkesinin Ankara'daki Büyükelçilik binasında AA muhabirinin iki ülke ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı.

"Türkiye ile Sri Lanka, tarih boyunca son derece istikrarlı ve iyi ilişkiler sürdürmüştür. Son dönemde ise ilişkilerimizin daha güçlü ve verimli seviyeye doğru ilerlediğini düşünüyoruz." diyen Hemachandra, iki ülke arasında üst düzeyde temas ve işbirliği olduğunu kaydetti.

Hemachandra, halklar arasındaki ilişkilerin de daha iyi bir noktaya ulaştığını vurgulayarak, "Elbette iki ülkenin hükümetleri de son derece iyi bir işbirliğiyle çalışıyor." diye konuştu.

Ülkesinde geçen yıl meydana gelen afetlerde yardımları nedeniyle Türk halkına teşekkürlerini sunan Hemachandra, "Genel olarak ilişkilerimizin çok iyi bir seviyede olduğunu düşünüyoruz ve bunu daha da güçlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye temasları

Hemachandra, Dışişleri Bakanlığı olarak üst düzey bir heyetle Türkiye'de temaslarda bulunduklarını ve bunun ilk kez olduğunu hatırlatarak, "(Türkiye-Sri Lanka) Bu ilişkiye gerçekten büyük değer veriyoruz. İlişkilerimizi güçlendirmek açısından ziyaretin son derece önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'de birçok temasta bulunduklarını söyleyen Hemachandra, bunların kapsamında tarımsal işbirliği ve havacılık bağlantılarının geliştirilmesi konusunda ikili anlaşma imzalandığı bilgisini paylaştı.

Hemachandra, Türkiye ziyaretini "verimli" olarak niteleyerek, "Fakat burada durmamalıyız. Kurduğumuz ilişkileri, gerçekleştirdiğimiz temasları ve yaptığımız görüşmelerden elde ettiğimiz sonuçları somut ve verimli çıktılara dönüştürmeliyiz." dedi.

Türk yatırımcıları ülkesine davet etti

"Türk yatırımcıları Sri Lanka'ya gelmeye ve ülkemizdeki fırsatları daha fazla keşfetmeye davet ediyoruz." ifadesini kullanan Hemachandra, Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ve sanayinin hızla geliştiğini aktardı.

Hemachandra, bu nedenle Türk yatırımcıların ve girişimcilerin Sri Lanka'daki fırsatları değerlendirmelerini istediklerinin altını çizerek, "İki ülkenin iş dünyasının hangi alanlarda işbirliği yapabileceğini ve birlikte çalışabileceğini araştırmalarını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Sri Lanka'yı ziyaret eden Türk turistlerin sayısında da artış olduğunu hatırlatan Hemachandra, ülkesinin çok sayıda doğal zenginliğe sahip olduğunu belirtti.

Hemachandra, turistlerin Sri Lanka'da farklı iklim koşullarını deneyimleyebileceğini, ülkesinde denizler, dağlar, şelaleler, nehirler ve çay plantasyonları olduğunu dile getirdi.

Turizm sektörünün ülkesi için önemine atıfta bulunan Hemachandra, Türk turistlerin Sri Lanka'ya ilgisinin artmasını diledi.

Hemachandra, Sri Lanka halkının da Türkiye'yi ziyaret etmeye, tarihini ve kültürünü keşfetmeye büyük ilgi gösterdiğini vurguladı.

Türk iş insanlarını ülkesinin başkenti Kolombo'da düzenlenecek EXPO Sri Lanka fuarına davet eden Hemachandra, katılımın artmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Sri LankaTürkiyeEkonomiAnkaraGüncelTarımDünyaSon Dakika

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