Sri Lanka, İranlı denizcileri geri gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sri Lanka, İranlı denizcileri geri gönderdi

17.04.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sri Lanka, İran Donanması'na ait gemiden kurtulan 238 denizciyi ülkelerine teslim etti.

Sri Lanka makamları, aralarında ABD'nin 4 Mart'ta İran gemisine yönelik saldırısından yaralı kurtulan 32 kişinin de bulunduğu İranlı 238 denizcinin ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında batan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisine yönelik saldırıdan sağ kurtulanların ülkelerine gönderilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Yetkililer, aralarında saldırıdan yaralı kurtulan 32 personelin de bulunduğu İranlı 238 denizcinin ülkelerine teslim edildiğini açıkladı.

Ayrıca yetkililer, "IRIS Dena" gemisinin batmasının ardından Sri Lanka'nın Trincomalee Limanı'nda demirleyen ikinci İran gemisindeki birkaç mürettebat hariç "herkesin hafta başında ülkelerine gönderildiğini" bildirdi.

Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

Sri Lanka, İran'a ait savaş gemisinin batırılmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Denizcilik, Sri Lanka, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka, İranlı denizcileri geri gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:00:38. #7.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka, İranlı denizcileri geri gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.