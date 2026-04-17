Sri Lanka, İranlı denizcileri geri gönderdi

Sri Lanka makamları, aralarında ABD'nin 4 Mart'ta İran gemisine yönelik saldırısından yaralı kurtulan 32 kişinin de bulunduğu İranlı 238 denizcinin ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Ayrıca yetkililer, "IRIS Dena" gemisinin batmasının ardından Sri Lanka'nın Trincomalee Limanı'nda demirleyen ikinci İran gemisindeki birkaç mürettebat hariç "herkesin hafta başında ülkelerine gönderildiğini" bildirdi.

Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

Sri Lanka, İran'a ait savaş gemisinin batırılmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirmişti.