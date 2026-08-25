SSB 13 Bilişim Personeli Alım İlanı Yayınladı - Son Dakika
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SSB 13 Bilişim Personeli Alım İlanı Yayınladı

SSB 13 Bilişim Personeli Alım İlanı Yayınladı
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Savunma Sanayii Başkanlığı, 13 farklı pozisyonda bilişim personeli alımı yapacak.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), 13 farklı pozisyonda sözleşmeli bilişim personeli istihdam edileceğini duyurdu.

SSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye'nin savunma sanayiindeki dijital dönüşüm ve teknolojik yetkinlik hedefleri doğrultusunda sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başkanlık bünyesinde siber güvenlikten yapay zekaya, sistem ve ağ yönetiminden yazılım geliştirmeye kadar uzanan geniş bir yelpazede toplam 13 farklı pozisyonda uzman personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alınacak personel, savunma sanayiinin dijital altyapısının güçlendirilmesine ve Milli Teknoloji Hamlesi ile Milli Yetkinlik Hamlesi hedeflerinin desteklenmesine katkı sağlayacak. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi internet sitesi 'ssb.gov.tr' üzerinden ulaşılabilmektedir. Başvurular ise Kariyer Kapısı 'kariyerkapisi.gov.tr' platformu üzerinden alınacaktır. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026, saat 23.59 olarak belirlenmiştir. Adayların başvurularını son tarihten önce tamamlamaları önemle duyurulur. Savunma Sanayii Başkanlığı, alanında uzman bilişim personelini bünyesine katarak Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik bağımsızlık ve yerlileştirme vizyonunu güçlendirmeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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