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SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış kabul edildi - Son Dakika
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SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranı yüzde 42,57'den yüzde 49,25'e yükseltildi.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış kabul edildi
25.01.2024 - 19:33,  Güncelleme: 19:34
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SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artışı yüzde 42,57'den, yüzde 49,25'e yükseltecek madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci bölümünü görüşmek üzere toplandı. Kanun teklifinin 7'inci maddesine üzerinde değişiklik yapılmasına dair önerge verildi. Verilen önergenin kabulüyle, ilgili maddede yüzde 42,57 olan SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarındaki artış oranı, yüzde 49,25'e yükseltildi.

Kaynak: DHA
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