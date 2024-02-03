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SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Aylık Fark Ödemeleri Başlıyor - Son Dakika
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SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Aylık Fark Ödemeleri Başlıyor

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Aylık Fark Ödemeleri Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki yükseltme sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemelerine 6 Şubat'ta başlanacağını duyurdu. Ödemeler, SSK kapsamında emekli olanlar için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar için ise 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bakan Işıkhan, emeklilere hayırlı olmasını diledi.

03.02.2024 10:31
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine 6 Şubat'ta başlanacağını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödemelerin SSK kapsamında emekli olanlar için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar için de 7 Şubat'ta gerçekleştirileceği bilgisini vererek, "Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Aylık Fark Ödemeleri Başlıyor - Son Dakika
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