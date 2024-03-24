St. Petersburg Halkı, Moskova\'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Yas Tutuyor

Depremzede Vatandaş, Ev Hayalinden 450 Bin TL'sini Kaybetti

Hatay'da depremde evi yıkılan Hasan Kurter, çelik konstrüksiyon ev yaptırmak için anlaştığı bir firmaya 450 bin TL ön ödeme yaptı. Ancak sözleşmede belirtilen teslim tarihi geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. Kurter'in elinde sadece firma tarafından hediye edilen promosyon ürünleri kaldı. Durumu yargıya taşıyan Kurter, diğer depremzede vatandaşlara dikkatli olun çağrısında bulundu.