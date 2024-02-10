St. Petersburg'ta Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Trinity Köprüsü kırmızı ışıklarla aydınlatıldı - Son Dakika
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St. Petersburg'ta Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Trinity Köprüsü kırmızı ışıklarla aydınlatıldı

St. Petersburg\'ta Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Trinity Köprüsü kırmızı ışıklarla aydınlatıldı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Trinity Köprüsü, kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. 9 Şubat 2024 tarihinde çekilen fotoğrafta, köprünün muhteşem görüntüsü yer alıyor.

10.02.2024 14:51
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ST. PETERSBURG, 10 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere kırmızı ışıklarla aydınlatılan Trinity Köprüsü, 9 Şubat 2024. (Fotoğraf: Irina Motina/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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