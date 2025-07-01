Staj görüşmesine gittiği şirketin, stajyerlerden para aldığını söyleyen genç:
"Hayatımda ilk kez bir iş yerinin stajyere para verdiğini değil, ondan para aldığını duydum.
Mülakattan kabul alınması halinde, staja başlamak için bir eğitim paketini almak zorunda olduğumuzu söylediler.
Bu size uymazsa şu anda toplantıdan ayrılabilirsiniz dediler. İlanda da kesinlikle böyle bir şey yazmıyordu."
Son Dakika › Güncel › Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır - Son Dakika
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