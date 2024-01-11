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Şanlıurfa'da stajyer avukat darbedildi, saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da stajyer avukat darbedildi, saldırgan tutuklandı

İstanbul'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine haciz işlemine giden stajyer avukat Büşra Teksöğüt, minibüste Ahmet Eroğlu tarafından darbedilerek yaralandı. Saldırgan tutuklandı. Türkiye Barolar Birliği de saldırıya tepki göstererek, caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa\'da stajyer avukat darbedildi, saldırgan tutuklandı
11.01.2024 - 14:02,  Güncelleme: 14:03
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İSTANBUL'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine haciz işlemine giden stajyer avukat Büşra Teksöğüt'ü darbedip yaralayan Ahmet Eroğlu, tutuklandı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı stajyer avukat Büşra Teksöğüt, haciz işlemleri için Salı günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldi. Burada haciz işlemlerini yapan avukat, daha sonra Şanlıurfa kent merkezine hareket etmek için minibüse bindi. Aynı minibüsün arka koltuğuna ise haciz işlemlerini yaptığı kişinin yakınlarından olan Ahmet Eroğlu da bindi. Balıklıgöl Devlet Hastanesi durağında duran minibüste Ahmet Eroğlu, avukat Büşra Teksöğüt'ü dışarı çıkararak tekme tokat saldırıp, yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan avukat Teksöğüt, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kaçtı. Şanlıurfa'daki tedavisinin ardından İstanbul'a giden avukatın şikayetinin ardından saldırgan Ahmet Eroğlu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eroğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TÜRKIYE BAROLAR BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ

Türkiye Barolar Birliği de açıklama yaparak saldırıya tepki gösterdi. Açıklamada, stajyer avukat Büşra Teksöğüt'ün tehdit edilip, fiziki şiddete maruz kaldığı belirtilerek, "Meslektaşımızın saldırı sonucunda ayağı kırılmış ve telefonu parçalanmıştır. Saldırgan, Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Avukatı dosyanın tarafı olarak gören ve değişmeyen bu zihniyetle mücadele, caydırıcı cezalandırma ve Birliğimizin ilgili kurumlara sunduğu önerilerin hayata geçmesi ile mümkündür. Gerekli düzenlemeler ivedi bir şekilde yapılmadıkça, işledikleri suçların karşılığında yeterli cezaları almayan failler kendilerinde şiddete başvurma hakkını görmeye devam edeceklerdir" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

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