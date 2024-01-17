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Stajyer işçi kafası sac büküm makinesine sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Stajyer işçi kafası sac büküm makinesine sıkışarak hayatını kaybetti

BÜYÜKÇEKMECE'de staj gördüğü iş yerinde kafası sac büküm makinesine sıkışarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Arda Tonbul'un cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Stajyer işçi kafası sac büküm makinesine sıkışarak hayatını kaybetti
17.01.2024 - 14:48,
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BÜYÜKÇEKMECE'de staj gördüğü iş yerinde kafası sac büküm makinesine sıkışarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Arda Tonbul'un cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde staj gören 14 yaşındaki Arda Tonbul'un kafası 9 Ocak'ta sac büküm makinesine sıkıştı. Arda Tonbul, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaklaşık bir hafta boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Arda Tonbul'un 15 Ocak Pazartesi günü öğlen saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Tonbul, aynı gün içerisinde gece saatlerinde hayatını kaybetti. 16 Ocak Salı günü Tonbul'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından helallik için Esenyurt'ta bulunan baba evine getirildi. Esenler'de kılınan cenaze namazının ardından saat 17.00 sıralarında memleketi Giresun'a defnedilmek üzere yola çıktı. Tonbul'un cenazesi bugün öğlen Giresun'a bağlı Çamoluk ilçesinin Karadikmen Köyü'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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İstanbul Caddesi, Büyükçekmece, Giresun, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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