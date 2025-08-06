Stanford Üniversitesi'nde İşten Çıkarma Süreci

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkedeki üniversitelerden bazılarının bütçelerini kısıtlama eğilimi sürerken Stanford Üniversitesi yönetiminin 300'den fazla çalışanı işten çıkaracağı iddia edildi.

ABC News'un haberine göre, Stanford Üniversitesi yöneticileri, bazı öğretim üyeleri ve personele işten çıkarmalarla ilgili mektup gönderdi.

Mektupta, federal politika değişikliklerinden dolayı bütçe açısından önemli sonuçlarla karşı karşıya olunduğu ve bu değişikliklerin Stanford'a 140 milyon dolara mal olacağı ifade edildi.

Söz konusu maliyetten dolayı, 30 Eylül'den itibaren işten çıkarmaların başlayacağı ve 363 kişinin bundan etkileneceği öne sürüldü.

Trump'ın mayısta Temsilciler Meclisi'nden geçen harcama tasarısına değinilerek, bazı üniversitelerin aldığı bağışlara yüzde 21 vergi uygulanmasının önerildiği aktarıldı.