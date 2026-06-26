Starlink, Venezuela'ya Ücretsiz İnternet Sağlayacak - Son Dakika
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Starlink, Venezuela'ya Ücretsiz İnternet Sağlayacak

26.06.2026 09:17
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SpaceX, depremlerden etkilenen Venezuela'ya 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sunacak.

SpaceX'in uydu internet sağlayıcısı Starlink, depremin vurduğu Venezuela'ya 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlanacağını duyurdu.

Venezuela'da arka arkaya meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki 2 depremin ardından internete erişimde sorunlar olduğu bildirildi.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı Starlink'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerden etkilenen kişiler için Starlink, mevcut ve yeni müşterilerine 25 Temmuz'a kadar ücretsiz internet sağlayacak." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, yeni Starlink terminalleri oluşturulması ve depremden en çok etkilenen bölgelerde internetin yeniden sağlanması için de çalışıldığı belirtildi.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Starlink, Venezuela'ya Ücretsiz İnternet Sağlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Starlink, Venezuela'ya Ücretsiz İnternet Sağlayacak - Son Dakika
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