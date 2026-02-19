Starmer: Andrew Kanunların Üstünde Değil - Son Dakika
Starmer: Andrew Kanunların Üstünde Değil

19.02.2026 14:30
Başbakan Starmer, Andrew Mountbatten-Windsor'un Epstein bağlantıları nedeniyle ifade vermesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un "kanunların üzerinde olmadığını" bildirdi.

Başbakan Starmer'a, İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye verdiği röportajda, Mountbatten-Windsor'un soruşturma kapsamında "gönüllü olarak" İngiliz polisine ifade vermesinin gerekip gerekmediği soruldu.

Starmer, "Bence bu polislerin işi. Kendi soruşturmalarını yürüteceklerdir ancak sistemimizin temel ilkelerinden biri, herkesin kanun önünde eşit olduğu ve hiç kimsenin kanunların üstünde olmadığıdır ve bunun her alanda uygulanması gerçekten çok önemlidir." dedi.

Epstein'le bağlantıları ortaya çıkan İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'ın da bu bağlantılar hakkında ABD Kongresinde ifade vermesi gerektiğini söyleyen Starmer, şöyle devam etti:

"Herhangi bir bilgiye sahip olan herkes ifade vermeli, Andrew ya da başka biri, ilgili bilgiye sahip olan herkes ilgili kuruma başvurmalı. Bu özel durumda Epstein'den bahsediyoruz, ancak başka birçok vaka da var. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin herhangi bir yönüyle ilgili bilgiye sahip olan herkesin, kim olursa olsun, ifade verme görevi olduğunu düşünüyorum."

Starmer, Mountbatten-Windsor'ı çevreleyen skandalla ilgili İngiltere Parlamentosundaki olası tartışmayı da engellemeyeceğinin altını çizen Starmer, "Benim açımdan bu konuda herhangi bir yasaklama olmayacak. Bunun önüne geçmeyeceğim. Bence tüm bu vakaları tartışmamız önemli." diye konuştu.

İngiliz basını, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew'un, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını bildirmişti.

Tüm ünvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

Baskılar üzerine Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

