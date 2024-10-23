Starmer'dan ABD Seçimlerine Müdahele Yanıtı - Son Dakika
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Starmer'dan ABD Seçimlerine Müdahele Yanıtı

Starmer, İşçi Partisi'nin ABD seçimlerine müdahale iddialarının gönüllülük esasına dayandığını belirtti.

23.10.2024 16:46
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yanıt vererek "İşçi Partisinin gönüllüleri neredeyse (ABD'deki) tüm seçimlere gitti. Bunu boş zamanlarında yapıyorlar." dedi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre Starmer, Samoa'da yapılacak İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşçi Partisinin ABD seçimlerine müdahale ettiği suçlamalara yanıt veren Starmer, "İşçi Partisinin gönüllüleri neredeyse (ABD'deki) tüm seçimlere gitti. Bunu boş zamanlarında yapıyorlar. Gönüllü olarak yapıyorlar ve sanıyorum ki diğer gönüllülerle birlikte kalıyorlar." diye konuştu.

Starmer, İşçi Partililerin geçmiş seçimlerde yaptığı çalışmanın bir benzerini yaptığını yineleyerek iddiaların eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçileri Başkan Adayı Donald Trump'la ilişkilere zarar vermeyeceğini savundu.

Trump'la geçen ay bir yemekte buluştuğunu aktaran Starmer, ABD'de göreve kim gelirse gelsin, yakın ilişki içinde çalışacaklarını kaydetti.

İşçi Partisi sözcülüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gönüllülerin kendi masraflarını kendilerinin karşıladığı, bu faaliyetin diğer partilerce de yapıldığı ifade edildi.

Savunma Bakanı John Healey de BBC Sheffield Radyosuna yaptığı açıklamada, Trump cephesinin konuyu yanlış anladığını belirterek "Organize bir çalışma yok. Bunların hepsi gönüllü ve kendi masraflarını karşılıyorlar. Trump kampanyasını yürütenler, seçim döneminde tartışma yaratıyor." dedi.

Elon Musk "Yasa dışı" dedi

ABD seçimlerine müdahale tartışmaları, İngiltere'de iktidarda bulunan İşçi Partisi yöneticilerinden Sofia Patel'in bir sosyal medya paylaşımıyla başlamıştı.

Sosyal medya gönderisinde seçimleri takip etmek üzere yaklaşık 100 İşçi Partisi çalışanının yakında ABD'ye gideceğini ve 10 kişilik daha yerleri olduğunu belirten Patel, katılmak isteyenler için "Kamala için İşçi Partililer" adında bir e-posta adresi paylaşmıştı.

Paylaşımda İşçi Partililerin Kuzey Carolina, Virginia, Nevada ve Pensilvanya'ya gideceği de belirtilmişti.

Donald Trump adına kampanya yürüten ekip, Federal Seçim Komisyonuna başvurarak İşçi Partisini "seçimlere açıkça yabancı müdahale" yapmakla suçlamıştı.

Trump'a destek veren Tesla ve X'in sahibi Elon Musk da konuya ilişkin paylaşım yapmıştı.

Patel'in paylaşımını "Bu seçimlere yabancı müdahale değil midir? Bunu Rus Duma üyelerinin yaptığını düşünün." yazarak alıntılayan bir kullanıcıya yanıt veren Musk, "Bu, yasa dışı" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İşçi Partisi, Politika, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer'dan ABD Seçimlerine Müdahele Yanıtı - Son Dakika

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