Starmer'dan İran Savaşı Uyarısı
Starmer'dan İran Savaşı Uyarısı

09.03.2026 16:04
İngiltere Başbakanı Starmer, İran'da süren savaşın ekonomik etkilerinin artabileceğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'da uzun sürecek savaşın ekonomik etkisinin de büyüyeceğini belirterek, "Bu durum ne kadar uzun sürerse, ekonomimize, herkesin ve her işletmenin yaşamlarına ve hanelerine olan etkisinin potansiyeli o kadar artacaktır." dedi.

Starmer, başkent Londra'daki bir toplum merkezini ziyaretinde, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, İran'daki savaşın insanlara ve işletmelere yönelik ekonomik etkilerini en aza indirmek için ortaklaşa neler yapılabileceği konusunda diğer ülkelerle görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Starmer, "Bu durum ne kadar uzun sürerse, ekonomimize, herkesin ve her işletmenin yaşamlarına ve hanelerine olan etkisinin potansiyeli o kadar artacaktır." ifadesini kullandı. İngiliz Başbakan, İşçi Partisi hükümetinin görevinin, bunun önüne geçmek olduğunun altını çizdi.

Hükümetin, ülkeyi ekonomik açıdan daha dayanıklı hale getirmek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Starmer, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ile her gün görüştüğünü belirtti.

"İngiliz çıkarlarıyla ilgili kararlar, İngiltere Başbakanı'na aittir"

Konuşmasında, Starmer'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'nin İran saldırılarına katılmama kararına yönelik yaptığı eleştiriler de soruldu.

Starmer, iki ülkenin işbirliğini sürdürdüğünü ve dün Trump ile telefonda görüştüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngiltere'nin çıkarlarına en uygun olan kararlar, İngiltere Başbakanı tarafından alınır. Ben de tüm soruları ve almam gereken tüm kararları bu şekilde ele aldım. Bu gerçekten çok önemli. Bu temel bir ilkedir: İngiltere Başbakanı, ülkemizin çıkarları doğrultusunda, değerlerimizi ve ilkelerimizi kullanarak kararları alır ve bu ilke konusunda çok net olmamız gerçekten çok önemli."

Trump: "Artık onlara ihtiyacımız yok ama bunu hatırlayacağız"

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü, ancak artık buna ihtiyaçlarının olmadığını bildirmişti.

İngiltere'yi ABD'nin bir zamanlar belki de en büyük müttefiki diye niteleyen Trump, "Önemli değil, (İngiltere) Başbakanı (Keir) Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok ama bunu hatırlayacağız. Çoktan kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İngiltere, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
