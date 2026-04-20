Starmer'dan Mandelson İtirafı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen yıl Washington'a büyükelçi olarak atadığı, Jeffrey Epstein bağlantılı eski Bakan Peter Mandelson'ı bu göreve atarken verdiği kararın yanlış olduğunu kabul etti.

Starmer, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı Mandelson'ın olumsuz güvenlik soruşturması raporuna rağmen büyükelçi olarak atanmasına ilişkin parlamentoda açıklamalarda bulundu.

Peter Mandelson'ı, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak atama kararında gösterdiği muhakemenin "yanlış" olduğunu kabul eden Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklama, Peter Mandelson'ın güvenlik incelemesi ve atanmasıyla ilgili sürece odaklanacak olsa da bunun özünde benim verdiğim yanlış bir karar da var. Peter Mandelson'ı atamamalıydım. Bu kararın sorumluluğunu üstleniyorum ve kararımla açıkça mağdur edilen, pedofili Jeffrey Epstein'in kurbanlarından bir kez daha özür diliyorum."

Starmer, Mandelson'ın güvenlik incelemesinden geçemediğini öğrenir öğrenmez parlamentoyu bilgilendirmek üzere harekete geçtiğini belirtti.

Peter Mandelson'ın büyükelçi olarak atanacağı açıklanmadan önce güvenlik incelemeleri yapılmadığı gerekçesiyle eleştirilen Starmer, "Doğrudan bakanlık atamalarında güvenlik incelemesinin atamadan sonra, ancak göreve başlamadan önce yapılması olağandı. O dönemde uygulanan süreç buydu." dedi.

Starmer, basına yansımasaydı da bu bilgiyi öğrendikleri anda parlamentoyla paylaşacaklarını aktarırken başka atamalarda benzer durumun yaşanıp yaşanmadığını inceleyeceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, istisnai yetki kullanarak Epstein iddialarını görmezden geldi

İngiliz The Guardian gazetesi, Mandelson hakkındaki güvenlik soruşturmasının Starmer tarafından atama kararının kamuoyuna duyurulması sonrasında başladığını ortaya çıkarmıştı.

Habere göre, Kabine Ofisi tarafından hazırlanan raporda Mandelson'ın Epstein'le bağlantısı, mali ilişkileri, İngiltere'nin itibarıyla ilgili oluşturabileceği riskler ve geçmiş görevlerinde yaşananlarla ilgili bilgi yer almıştı.

Mandelson hakkında olumsuz güvenlik raporu verilirken Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ise istisnai yetki kullanarak bu raporu görmezden geldikleri belirtilmişti.

O dönemde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atanan bakanlıktaki en üst düzey memur Olly Robbins, güvenlik soruşturmasının sümen altı edildiği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından görevinden alınmıştı.

Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın, Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların yayımlanmasının ardından Mandelson görevden alınmış, ABD Adalet Bakanlığı, ocak sonunda Epstein'le ilgili yeni belgeler yayımlamıştı. Bu belgelerde Mandelson'ın, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, ayrıca reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde (1997-2010) bakanlık yapan Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Mandelson'ın Ticaret Bakanı olduğu ve 2008 krizinin etkilerinin sürdüğü dönemde Epstein'la piyasa için hassas hükümet bilgilerini paylaştığı da ortaya çıkmıştı. Brown, bu hareketi "affedilemez ve vatanseverlikten uzak" olarak nitelemişti.

Starmer, Washington Büyükelçisi olarak atadığı Mandelson'ın 2008 sonrasında da Epstein'le ilişkide olduğunu bilmesine rağmen onu atadığı için özür dilemiş, ilişkinin derinliği konusunda Mandelson'ın yalan söylediğini öne sürmüştü.

Mandelson, tüm bu ifşaatların ardından İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden ayrılmış, şubatta da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.