Starmer'dan Ukrayna için adil barış çağrısı

18.08.2025 17:18
İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için adil bir barış gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, herkesin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesini istediğini belirterek, adil ve hakkaniyetli barışın kalıcı olmasının sağlanması gerektiğini bildirdi.

Avrupalı liderlerle Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılmak üzere yola çıkan Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, uçağında yaptığı videolu açıklamayı paylaştı.

"Herkes bunun (Ukrayna'daki savaşın) sona ermesini istiyor, en başta Ukraynalılar." diyen Starmer, Ukrayna'da kalıcı barışın adil ve hakkaniyetli olması gerektiğine ve bunun doğru şekilde sağlanmasına işaret etti.

Starmer, "Bu nedenle, diğer Avrupalı liderlerle birlikte Washington'a gidip Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceğim çünkü bunu doğru şekilde halletmek herkesin ve İngiltere'nin çıkarına." ifadelerini kullandı.

Trump ile Zelenskiy arasında bugün Washington'da yapılacak görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderler de katılacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
