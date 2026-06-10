Starmer: Göçmen Karşıtı Eylemler Kabul Edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Starmer: Göçmen Karşıtı Eylemler Kabul Edilemez

10.06.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemleri kınayarak sorumluları cezalandıracaklarını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerin sorumlularının cezalandırılacağını bildirdi.

Starmer, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki şiddet eylemlerinin "şok edici ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Toplumu tehdit eden şiddet ve düzensizliğin hiçbir gerekçesi olmadığını vurgulayan Starmer, bunu çevrim içi ya da başka yerlerde teşvik edenler için de hiçbir gerekçe olmadığının altını çizdi.

Starmer, "Dün gece insanların geçmişleri (etnik kimlikleri) nedeniyle hedef alındığı açık ve buna müsamaha göstermeyeceğim. Sorumlular hukukun tüm gücünü hissedecek." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda ev ve araç yakıldı

Belfast'ın kuzeyinde 8 Haziran gecesi, Sudanlı olduğu belirtilen ve 2023'te sığınmacı statüsü verildiği açıklanan bir kişi, bir İrlandalıyı yüzünden, gözünden ve sırtından bıçakla ağır yaralamıştı.

Söz konusu saldırıya tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlatmıştı.

Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirmişti.

Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüşmüştü.

Özellikle maske takan eylemciler Belfast'ta bir belediye otobüsünü ateşe verirken, kentin doğusundaki eylemde ise bazı evler ve arabalar ateşe verilmişti.

Göçmen karşıtları, Ballyclare kasabasındaki bir Türk berberine de saldırarak iş yerinin camlarını ve kapısını kırmıştı.

Kaynak: AA

Kuzey İrlanda, İngiltere, Politika, Göçmen, Güncel, Şiddet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer: Göçmen Karşıtı Eylemler Kabul Edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi
ABD’ye alınmayan hakem, İstanbul’dan veryansın etti ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Şişli’de 10 yıl önce Aynur Kanbur’u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

15:05
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
14:57
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe’ye sarıldı
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 15:19:47. #7.12#
SON DAKİKA: Starmer: Göçmen Karşıtı Eylemler Kabul Edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.