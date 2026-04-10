Starmer, Katar'ı Ziyaret Etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Körfez turu kapsamında Katar'ı ziyaret ediyor.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Starmer perşembe akşamı başkent Doha'ya ulaştı.

Ziyaretin, Katar ile İngiltere arasındaki diplomatik temasların arttığı bir dönemde gerçekleştiği, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası konularda işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Starmer, Körfez turu kapsamında dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ile görüşmüştü.