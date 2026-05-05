Starmer: NATO'da Daha Güçlü Avrupa Gerekiyor

05.05.2026 19:30
İngiltere Başbakanı Starmer, Avrupa'nın güvenlikte geride kaldığını ve güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Güvenmeye alıştığımız ittifakların bazılarının istediğimiz yerde olmaması da bizi etkiliyor." diyerek NATO'da daha güçlü bir Avrupa olması gerektiğini söyledi.

Starmer, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu.

AST'nin Avrupalı liderleri bir araya getirmesinin önemini vurgulayan Starmer, "Ekonomi, enerji ya da düzensiz göç gibi hepimizi zorlayan sınamaları tartışmak için önemli bir platform." diye konuştu.

Starmer, 6 ay önce yapılan zirveden bu yana çok şeyin değiştiğine değinerek, "İki cephede savaşla karşı karşıyayız. Ukrayna savaşı 5'inci yılına girdi, aynı zamanda da İran'daki çatışmalar var. İkisi de somut olarak hepimizi etkiliyor. İngiltere'deki ekonomik öngörüler, 3-4 ay öncesine göre somut olarak değişti." dedi.

Bu durumun tüm ülkeler için geçerli olduğunu söyleyen Starmer, Rus ve İran saldırganlığının Avrupa sokaklarında görülebildiğini ifade ederek, "Bu durum, bizden uzak değil. Çok gerçek ve hepimizi etkiliyor. Güvenmeye alıştığımız ittifakların bazılarının istediğimiz yerde olmaması da bizi etkiliyor. İttifaklar içinde bir gerilim var. Bir araya gelen ülkeler olarak bununla yüzleşmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, Ukrayna konusunda bir araya gelen Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin taktiksel anlamda doğru yolda olduğunu belirterek, "Tek bir amaç doğrultusunda bir araya gelirsek daha atik ve taktiksel olabiliriz. Stratejik olarak ise bundan daha fazlasını yapmalıyız. Avrupa olarak savunma ve güvenlik konusunda uzun yıllardır geride kaldık. Olmamız gereken yerde değiliz. NATO'da daha güçlü bir Avrupa olmalı." ifadelerini kullandı.

Ticaret, enerji ve ekonominin silah haline geldiğini vurgulayan Starmer, "Bu konularda daha güçlü bir Avrupa olması gerekiyor. Sınamalarla karşı karşıya kaldığımızda Avrupa'nın yol göstermesi gerekiyor. Savunma ve güvenlik konularında uzun zamandır gerideyiz. Bağımlılıklarımız, güvendiklerimiz, yaşadığımız dünyayla ilgili tahminlerimiz hep değişti. Artık buradan çıkışı yönlendirmeli ve bunu hızlıca yapmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

