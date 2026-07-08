Starmer: NATO Zirvesi'nin Gücü Arttı - Son Dakika
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Starmer: NATO Zirvesi'nin Gücü Arttı

08.07.2026 19:16
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İngiltere Başbakanı Starmer, NATO Zirvesi'nin birlik sağladığını ve gücünü artırdığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara'da düzenlenen 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'yle ilgili, "NATO, bu zirveden daha güçlü ve daha birlik içinde çıktı." ifadesini kullandı.

Starmer, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Ankara'da, İngiliz Sky News'e açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve sonunda yapıcı bir toplantı yapıldığına ilişkin açıklamada bulunduğunu kaydeden Starmer, "NATO, bu zirveden daha güçlü ve daha birlik içinde çıktı." dedi.

İngiltere'nin savunma harcamalarını son 2 yılda iki kere artırdığı bilgisini veren Starmer, ülkesinin nükleer kapasitesinin tüm NATO müttefiklerine katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Starmer, "İyi bir zirve oldu. Birlik olmayı başarmak istiyorduk ve başardık. Ukrayna'da ve İran'da gerilim devam ederken buna sahip olmamız çok önemli." diye konuştu.

Trump'ın kendisini eleştirmesine de değinen Starmer şunları söyledi:

"Her zaman iyi geçiniyoruz. Siyasette iyi ilişkilere sahip olmak çok önemlidir. ABD ile İngiltere arasındaki stratejik ittifak büyük bir öneme sahip. Savunma, güvenlik ve istihbarat konularında 7 gün 24 saat birlikte çalışıyoruz. NATO, tarafların güçlendirdiği bir transatlantik işbirliği organizasyonudur. İngiltere Başbakanı'nın ABD Başkanı'yla iyi ilişkiye sahip olması önemlidir. Bunu başardığım için mutluyum. Bunu yapmaya çalışıyorum. Ülkem için bunun önemli olduğunu düşünüyorum."

Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına da işaret eden Starmer, "Ülkemizdeki birçok insan ateşkesin devamını, istikrarı ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. Bu, ekonomimize ve enerji fiyatlarına baskının azalacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"Son günlerde yaşananlar ek zorluk getirmemiş gibi davranamam." diyen Starmer ateşkese odaklanmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Geçen ay İşçi Partisi liderliğinden istifa eden ve eylülde parlamento açılana kadar liderlik ve başbakanlık koltuğunu devredeceğini açıklayan Starmer, başbakan olarak son kez bir uluslararası zirveye katıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İngiltere, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer: NATO Zirvesi'nin Gücü Arttı - Son Dakika

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