Starmer, Suudi Arabistan'a Savunma Desteği Söz Verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, ülkesinin gerekmesi halinde Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Starmer, İran'ın Suudi Arabistan ve ortaklarına yönelik saldırılarının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile telefonda görüştü.

Başbakan Starmer, görüşmede, bölgeye ek İngiliz savaş uçakları, helikopterler ve bir destroyer gönderildiğini, İngiltere'nin gerekirse Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

Liderler ayrıca, savunma operasyonlarını desteklemek ve sivilleri korumak için istihbarat işbirliğini artırmayı da ele aldı.

Görüşmede enerji konusuna da değinen Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ülkesinin küresel petrol arzını artırmak ve piyasa istikrarını desteklemek için attığı adımları aktardı.

İki lider, ilerleyen günlerde ve haftalarda yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.