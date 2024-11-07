Starmer, Trump'ı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Starmer, Trump'ı tebrik etti

İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde zaferini kutladı.

07.11.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüşerek, seçim zaferi dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada, Starmer'ın Trump'la görüşmesinde, tarihi zaferi dolayısıyla kendisini kutladığını bildirildi.

Açıklamada, Starmer'ın, Trump ile özel ilişkinin tüm alanlarında yakın şekilde çalışmayı dört gözle beklediğini söylediği aktarıldı.

Görüşmede, Orta Doğu'daki durum da ele alındı

Liderlerin, savunma ve güvenlikten büyüme ve refaha kadar iki ülke arasındaki ilişkinin son derece güçlü olduğu ve uzun yıllar boyunca gelişmeye devam edeceği konusunda mutabık kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başbakan (Starmer) Orta Doğu'daki durumu da değerlendirdi ve bölgesel istikrarın öneminin altını çizdi. Liderler, geçen eylül ayındaki görüşmelerini ve seçilmiş Başkan Trump'ın İngiltere ile yakınlığını memnuniyetle dile getirdiler ve birbirleriyle çalışmayı dört gözle bekliyorlar."

Starmer, ABD seçimlerine müdahale iddialarını kabul etmemişti

İngiltere'de iktidarda bulunan İşçi Partisi yöneticilerinden Sofia Patel'in yaptığı bir sosyal medya paylaşımı sonrası, İşçi Partisinin ABD seçimlerine müdahale ettiği tartışmaları gündeme gelmişti.

Sosyal medya gönderisinde seçimleri takip etmek üzere yaklaşık 100 İşçi Partisi çalışanının yakında ABD'ye gideceğini ve 10 kişilik daha yerleri olduğunu belirten Patel, katılmak isteyenler için "Kamala için İşçi Partililer" adında bir e-posta adresi paylaşmıştı.

Paylaşımda İşçi Partililerin Kuzey Carolina, Virginia, Nevada ve Pensilvanya'ya gideceği de belirtilmişti.

Donald Trump adına kampanya yürüten ekip ise Federal Seçim Komisyonuna başvurarak İşçi Partisini "seçimlere açıkça yabancı müdahale" yapmakla suçlamıştı.

İngiliz Başbakan Starmer da yaptığı açıklamada, partisinin ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını kabul etmediğini belirterek, "İşçi Partisinin gönüllüleri neredeyse (ABD'deki) tüm seçimlere gitti. Bunu boş zamanlarında yapıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Starmer, İşçi Partililerin geçmiş seçimlerde yaptığı çalışmanın bir benzerini yaptığını yineleyerek iddiaların Trump'la ilişkilere zarar vermeyeceğini savunmuştu.

Trump'la geçen eylülde bir yemekte buluştuğunu aktaran Starmer, ABD'de göreve kim gelirse gelsin, yakın ilişki içinde çalışacaklarını kaydetmişti.

İşçi Partisi sözcülüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gönüllülerin kendi masraflarını kendilerinin karşıladığı, bu faaliyetin diğer partilerce de yapıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer, Trump'ı tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 01:50:11. #1.11#
SON DAKİKA: Starmer, Trump'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.