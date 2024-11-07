Starmer, Trump'ı tebrik etti

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüşerek, seçim zaferi dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada, Starmer'ın Trump'la görüşmesinde, tarihi zaferi dolayısıyla kendisini kutladığını bildirildi.

Açıklamada, Starmer'ın, Trump ile özel ilişkinin tüm alanlarında yakın şekilde çalışmayı dört gözle beklediğini söylediği aktarıldı.

Görüşmede, Orta Doğu'daki durum da ele alındı

Liderlerin, savunma ve güvenlikten büyüme ve refaha kadar iki ülke arasındaki ilişkinin son derece güçlü olduğu ve uzun yıllar boyunca gelişmeye devam edeceği konusunda mutabık kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başbakan (Starmer) Orta Doğu'daki durumu da değerlendirdi ve bölgesel istikrarın öneminin altını çizdi. Liderler, geçen eylül ayındaki görüşmelerini ve seçilmiş Başkan Trump'ın İngiltere ile yakınlığını memnuniyetle dile getirdiler ve birbirleriyle çalışmayı dört gözle bekliyorlar."

Starmer, ABD seçimlerine müdahale iddialarını kabul etmemişti

İngiltere'de iktidarda bulunan İşçi Partisi yöneticilerinden Sofia Patel'in yaptığı bir sosyal medya paylaşımı sonrası, İşçi Partisinin ABD seçimlerine müdahale ettiği tartışmaları gündeme gelmişti.

Sosyal medya gönderisinde seçimleri takip etmek üzere yaklaşık 100 İşçi Partisi çalışanının yakında ABD'ye gideceğini ve 10 kişilik daha yerleri olduğunu belirten Patel, katılmak isteyenler için "Kamala için İşçi Partililer" adında bir e-posta adresi paylaşmıştı.

Paylaşımda İşçi Partililerin Kuzey Carolina, Virginia, Nevada ve Pensilvanya'ya gideceği de belirtilmişti.

Donald Trump adına kampanya yürüten ekip ise Federal Seçim Komisyonuna başvurarak İşçi Partisini "seçimlere açıkça yabancı müdahale" yapmakla suçlamıştı.

İngiliz Başbakan Starmer da yaptığı açıklamada, partisinin ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını kabul etmediğini belirterek, "İşçi Partisinin gönüllüleri neredeyse (ABD'deki) tüm seçimlere gitti. Bunu boş zamanlarında yapıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Starmer, İşçi Partililerin geçmiş seçimlerde yaptığı çalışmanın bir benzerini yaptığını yineleyerek iddiaların Trump'la ilişkilere zarar vermeyeceğini savunmuştu.

Trump'la geçen eylülde bir yemekte buluştuğunu aktaran Starmer, ABD'de göreve kim gelirse gelsin, yakın ilişki içinde çalışacaklarını kaydetmişti.

İşçi Partisi sözcülüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gönüllülerin kendi masraflarını kendilerinin karşıladığı, bu faaliyetin diğer partilerce de yapıldığı ifade edilmişti.