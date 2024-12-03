Starmer ve Miçotakis Londra'da Görüştü - Son Dakika
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Starmer ve Miçotakis Londra'da Görüştü

İkili ilişkiler, düzensiz göç ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı, Elgin Mermerleri gündeme gelmedi.

03.12.2024 18:47
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Londra'da yaptıkları görüşmede ikili ilişkiler, düzensiz göç ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, iki Başbakan, Londra'da bir araya geldi.

Starmer, görüşmede ikili ilişkilerin önemine değinerek, Avrupalı partnerlerle İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirme isteğinden söz etti.

İkili, düzensiz göçün iki ülke için de ortak sınama olduğu ve bununla mücadele için çabaları artırma konusunda mutabık kaldı.

Dünyadaki çatışmaları da ele alan Starmer ve Miçotakis, Ukrayna'ya olan desteğin tartışmasız olduğunu belirtirken Orta Doğu'daki istikrar için Gazze'de ateşkesin önemini vurguladı.

Starmer, gelecek yıl bir dönem Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başkanlık yapacağını ve bunun görüşmede ele alınan konuların çözümü için önemli olduğunu söyledi.

İkili, temasta kalmak konusunda da anlaştı.

Görüşmede, Yunanistan'ın uzun süredir "British Museum"dan iadesini istediği tarih eserlerin (Elgin Mermerleri) gündeme gelmesi de beklenirken açıklamada bu konuda ifadeler yer almadı.

İngiliz medyasına konuşan bir Başbakanlık sözcüsü, Elgin Mermerlerinin gündemde olmadığını belirterek "İngiltere'nin Elgin Mermerleri konusundaki pozisyonu değişmedi." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin ünlü müzesi British Museum ile Yunanistan arasında iade görüşmeleri yapıldığına ilişkin haberler İngiltere medyasında yer almış, görüşmeler sonucunda ilerleme sağlandığı belirtilmişti.

İngiltere, dönemin Osmanlı Büyükelçisi olarak görev yapan Thomas Bruce (Lord Elgin) tarafından Yunanistan'dan Londra'ya getirilen eserlerin Osmanlının izniyle alındığını savunuyor.

Lord Elgin'in 1799-1803 yıllarındaki görevi süresince Londra'ya getirdiği Elgin Mermerleri arasında Atina Akropolü ve Partenon'un kalıntıları bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, böyle bir izin ya da fermanın arşivlerinde olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Starmer ve Miçotakis Londra'da Görüştü - Son Dakika

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