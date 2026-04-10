Starmer ve Trump'tan Hürmüz Boğazı Görüşmesi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre, ABD-İran ateşkesinin ardından Orta Doğu'ya ziyarette bulunan Starmer, Katar'da Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Starmer görüşmede, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının gerekliliği konusunda Körfez liderleri ve bölgedeki askeri yetkililerle yaptığı görüşmeleri ve uygulanabilir plan üzerinde anlaşmaya varmak üzere ortakları bir araya getirme yönünde ülkesinin çabalarını aktardı.

İki lider, halihazırda ateşkesin yürürlükte olduğu, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat sağlandığı ve artık bir çözüm bulma sürecinin bir sonraki aşamasına geçildiği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Starmer ve Trump, deniz taşımacılığını mümkün olan en kısa sürede yeniden canlandırmak için pratik plana duyulan ihtiyacı ele aldı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.