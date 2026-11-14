Starship 15. testinde 26 Starlink uydusunu uzaya bıraktı, Super Heavy denize düştü

SpaceX'in Starship roketi, 15'inci test uçuşunda yörüngeye ulaşarak 26 Starlink uydusunu uzaya bıraktı.

ABD basınında çıkan haberlere göre, SpaceX'in Texas eyaletindeki Starbase tesisinde fırlatılan Starship, roket sisteminin tamamen yeniden kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla test edildi.

Fırlatmanın ardından roketin ilk kısmı Super Heavy, üst bölümdeki uzay aracından başarıyla ayrıldı.

Uzay aracı 15'inci test uçuşunda başarıyla yörüngeye ulaşarak 26 Starlink uydusunu uzaya bıraktı.

Öte yandan SpaceX, Super Heavy'nin fırlatma kulesindeki mekanik kollarla yakalanması planını iptal ederek roketi Meksika Körfezi'ne yönlendirdi. Roket, alevler içinde denize düştü.

124 metre uzunluğundaki Starship, SpaceX'in Ay ve Mars görevlerinin yanı sıra NASA'nın astronotları yeniden Ay yüzeyine göndermeyi hedefleyen Artemis programında da kullanılmak üzere geliştiriliyor.