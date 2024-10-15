Stellantis, Leapmotor ile İşbirliği Yapıyor - Son Dakika
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Stellantis, Leapmotor ile İşbirliği Yapıyor

Stellantis, Çinli Leapmotor ile ortaklık kurarak elektrikli araç pazarına yenilikçi çözümler sunacak.

15.10.2024 12:52
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ROMA, 15 Ekim (Xinhua) -- Çok uluslu otomobil şirketi Stellantis, yenilikçi Çinli yeni enerjili araç üreticileriyle işbirliği yaparak, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler sunacağından emin olduğunu açıkladı.

Xinhua'yla kısa süre önce gerçekleştirdiği söyleşide Çinli elektrikli araç üreticisi Leapmotor ile ortaklığına dikkat çeken Stellantis, ortaklığın hızla geliştiğini belirtti. Stellantis, Leapmotor ile kurduğu ortak girişimin merkezinin geçen ay Milano'da açıldığını ve ortaklığın elektrikli araç teknolojisine yatırım yapma konusunda kaybedilen zamanı telafi etmeye yardımcı olacağını kaydetti.

Stellantis geçen yıl Leapmotor'un yüzde 20 hissesi için yaklaşık 1,5 milyar euro (1,6 milyar ABD doları) yatırım yapmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Yenilikçi bir Çinli yeni enerjili araç üreticisi olan Leapmotor ile benzersiz uyuma sahip ortaklığımızın faaliyete geçmesiyle birlikte, müşterilerin istediklerini sunabileceğimizden eminiz" denildi.

Açıklamada, "Stellantis'in elektro-mobiliteye olan etik bağlılığı sarsılmazdır. Elektrifikasyona on yıl içinde 50 milyar eurodan fazla yatırım yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

Çinli şirketle işbirliğinin önemini vurgulayan Stellantis CEO'su Carlos Tavares ise yaptığı açıklamada, "Yüksek teknolojili, uygun fiyatlı elektrikli mobiliteyi tüketiciler için erişilebilir hale getireceğiz. Güçlerimizi birleştirmemiz, yenilikçi çözümleri pazara hızlı ve etkin bir şekilde sunmamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Enerji, Güncel, Son Dakika

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