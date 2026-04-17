STM, DSA 2026\'da Asya-Pasifik\'te Gücünü Gösteriyor

17.04.2026 10:50
STM, Malezya'da DSA 2026'da milli savunma projelerini sergileyerek Asya-Pasifik'teki varlığını güçlendiriyor.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., milli imkanlarla geliştirilen savaş gemilerini ve insansız sistemlerini, Malezya'daki Defence Services Asia'da (DSA 2026) sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Türk savunma sanayisinde milli ve modern sistemlere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türk mühendisliğini dünya pazarlarına taşımaya devam ediyor. STM, 20-23 Nisan tarihleri arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek olan DSA 2026'ya katılarak, Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

MALEZYA'NIN DENİZ SAVUNMASINDA STM İMZASI

Malezya'nın en önemli savunma çözüm ortaklarından biri haline gelen STM, fuarda özellikle bu ülke için yürüttüğü projeleri ön plana çıkaracak. STM tarafından tasarlanan ve Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesine ilk korvet ihracatı olma özelliği taşıyan Malezya Kraliyet Donanması Littoral Mission Ship (LMS) Batch-2 projesinde, üç geminin inşası İstanbul'da tüm hızıyla sürüyor. Fuarda bu korvetlerin maketlerini sergileyecek olan STM; ayrıca Malezya'nın operasyonel ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği Çok Amaçlı Destek Gemisi (MRSS) tasarımını da katılımcıların beğenisine sunacak. Denizaltı modernizasyonunda dünya çapındaki başarısını Pakistan ve Türk Donanması projeleriyle kanıtlayan STM; küçük boyutlu denizaltı STM500, insansız otonom sualtı aracı STM NETA, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL ve Milli Hücumbot maketlerini de DSA'da sergileyecek.

MİLLİ İNSANSIZ SİSTEMLER SERGİLENECEK

İnsansız sistemler alanında ise STM, üç farklı ülke tarafından tercih edilen ve sınır güvenliğinde aktif rol oynayan Gözcü İHA TOGAN'ı; dört kıtada 15'ten fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'yu ve mühimmat bırakan İHA BOYGA'yı fuarda sergileyerek, Türk savunma sanayinin bu alandaki küresel rekabet gücünü temsil edecek.

'MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZLE ÜLKE EKONOMİMİZE KATKI SAĞLIYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Malezya ile olan köklü iş birliğine ve ihracatın önemine değinerek, "Gerçekleştirdiğimiz her ihracatla, Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi dünyaya kanıtlarken, ülkemiz ekonomisine de yüksek katma değerli bir ekonomik getiri sağlıyoruz. Dost ve kardeş ülke Malezya'nın savunma kapasitesini milli mühendislik çözümlerimizle geliştirmekten gurur duyuyoruz. Geçen yıl inşasına başladığımız 3 adet LMS Batch-2 korvetimizi, sahip olduğumuz hızlı ve seri üretim kabiliyetiyle bu yıl içinde denize indiriyoruz. DSA 2026, hem Malezya ile olan ortaklığımızı deniz ve hava sistemlerinde yeni boyutlara taşımak hem de Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerle yeni iş birliği kapıları aralamak için kritik bir durak. Sahip olduğumuz mühendislik kabiliyetimiz ve tam bağımsız savunma sanayii vizyonumuzla, Türk bayrağını ve yerli teknolojilerimizi dünyanın her köşesinde gururla sergilemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

