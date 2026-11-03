STM, insansız deniz araçlarını Paris'teki EURONAVAL 2026'da sergiliyor - Son Dakika
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STM, insansız deniz araçlarını Paris'teki EURONAVAL 2026'da sergiliyor

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STM, insansız deniz araçlarını Paris\'teki EURONAVAL 2026\'da sergiliyor
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STM, milli savaş gemileri ve insansız deniz sistemlerini Paris'te 6 Kasım'a kadar sürecek EURONAVAL 2026'da sergiliyor. Fuarda STM NETA ve STM YAKTU'nun yanı sıra Portekiz Donanması için inşa edilen destek gemisi ve STM500 denizaltı tasarımı tanıtılıyor.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli savaş gemileri ve insansız deniz sistemlerini Avrupa'da düzenlenen EURONAVAL 2026'da görücüye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM, Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan EURONAVAL 2026'da yeni nesil deniz teknolojilerini sergiliyor.

STM, 6 Kasım'a kadar devam edecek fuarda, insansız otonom sualtı aracı STM NETA ve sürü kabiliyetine sahip kamikaze insansız deniz aracı STM YAKTU'yu uluslararası deniz kuvvetleriyle buluşturuyor.

Şirket ayrıca Portekiz Donanması için inşa ettiği Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi'nin yanı sıra İstif Sınıfı Fırkateyn, STM MPAC Hücumbot ve Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500 ile askeri denizcilik kabiliyetlerini tanıtıyor.

Kaynak: AA
Deniz AltıPortekiz6 KasımGüncelParisSon Dakika

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