Stockholm'de Müslümanlar Kurban Bayramı'nı Kutladı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Başkent Stockholm'de yaşayan Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti. Buna rağmen yer bulmakta güçlük çeken gurbetçiler, sıkışık vaziyette bayram namazını kıldı.

Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde iki bine yakın Müslüman'ın katılımıyla bayramlaşma gerçekleştirildi.

Namazdan önce vaaz veren eski İsveç Diyanet Vakfı Stockholm Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bülent Baloğlu, özellikle bayram günlerinde kırgınlık ve dargınlıkların geride bırakılmasını ve insanların birbirini affetmesini istedi. Kurban ibadetinin önemine değinen Baloğlu, tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Namazdan sonra hutbede konuşan İsveç Diyanet Vakfı Stockholm Din Hizmetleri Müşaviri Kerim Birinci ise İslam dünyasına barış, kardeşlik ve yardımlaşma mesajları verdi.

Namazdan sonra cemaat, birbirleriyle bayramlaştı.