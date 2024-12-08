Stockholm\'de Suriyelilerden Baas Rejimi Kutlaması

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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan binlerce Suriyeli sevinç gösterileri düzenledi.

Stockholm'un Sergels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in 14 yıl boyunca zalimlik ve katliamlar yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün mutlu bir günü yaşıyoruz, sevinçliyiz. Suriye kurtuldu. Suriye, Esed'den kurtuldu. Artık Suriye özgür bir ülke olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Baas rejimi aleyhine slogan atan göstericiler, sık sık tekbir getirdi.

Göstericiler, araçlarında bayraklar açıp zafer işareti yaparak kent merkezinde tur attı.