STRATCOM Zirvesi'nde Lider Diplomasi Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

STRATCOM Zirvesi'nde Lider Diplomasi Paneli

27.03.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında, "Arabuluculuk Sürecinde Aktörler ve Lider Diplomasisi" isimli panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen zirvede yapılan panele katılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Baroness Fiona Hodgson ve Mısır Senato Üyesi Rania Sedky burada konuşma yaptı.

STRATCOM Zirvesi 2026 kapsamında gerçekleştirilen "Arabuluculuk Sürecinde Aktörler ve Lider Diplomasisi" panelinin moderatörlüğünü Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse yaptı.

Raev, Türk coğrafyasının özel bir coğrafya olduğunu ve ülkelerin sadece komşu olmadığını, aynı zamanda ortak kültür, dil ve tarihi paylaştığına işaret ederek, Türk devletleri arasındaki lider diplomasisinin bu temelden güç aldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletine mensup toplumlara pozitif yaklaşımını ve Hataylı depremzedelerin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle Özbekistan'da misafir edilmesini örnek gösteren Raev, "Bu kardeşliğin diplomasiye yansımasıdır." dedi.

TÜRKSOY'un Türk toplumlarını birbirine yaklaştırdığının altını çizen Raev, kurdukları görünmez köprülerin "liderlerin en güçlü dayanağı" olduğunu kaydetti.

Raev, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bugün bölgesel istikrar açısından stratejik bir aktör." ifadesini kullanarak, üye ülkeler arasındaki diyaloğun sürdürülmesi, ortak hareket kapasitesinin geliştirilmesi ve kültürel bağların güçlendirilmesi gerektiğine değindi.

Kadınların barış süreçlerindeki rolü

Hodgson, dünya genelinde birçok çatışmanın devam ettiğine ve kadınların çatışma alanlarına çok yakın bölgelerde yaşadığına dikkati çekerek, "Bugün bir kadın olmak, bir asker olmak kadar zor." diye konuştu.

Barışın daha kalıcı olması için kadınların barış anlaşmalarına dahil edilmesinin önemine değinen Hodgson, mevcut istatistiklere göre kadınların müzakereler ve barış anlaşmalarına katılımının düşük seviyede olduğunu söyledi.

Hodgson, "Kadınlar, barış sürecine dahil edilmedikçe tehlike altında yaşamaya devam edecekler." ifadesini kullandı.

"Barış savaşlarla elde edilen bir kavram değil"

Sedky de Mısır'ın bulunduğu bölgede son 100 yılda birçok savaş yaşandığını anımsatarak, "Barış savaşlarla elde edilen bir kavram değil, her iki taraf da savaşta kaybediyor." dedi.

Savaşlar neticesinde can kayıplarının yanı sıra ekonomik ve finansal kayıpların da yaşandığına işaret eden Sedky, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sadece savaşın taraflarını değil, aynı zamanda küresel düzeni etkilediğini söyledi.

Sedky, savaşa karşı eyleme geçilmediği takdirde savaşın etkilerinin bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayıp Avrupa ülkelerini de yıllarca etkileyeceğini dile getirerek, uluslararası toplumu savaşa karşı harekete geçmeye davet etti.

Mısır, Türkiye, Katar ve Pakistan'ın savaş sürecindeki arabulucu rolüne övgüde bulunan Sedky, savaşın ekonomi, kalkınma ve enerji tedariği açısından Rusya ile Çin'i tehdit etmesi durumunda bu ülkelerin de duruma müdahale edebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:46:20. #7.12#
SON DAKİKA: STRATCOM Zirvesi'nde Lider Diplomasi Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.