SSD 5. Zirvesi İstanbul'da Büyük İlgiyle Gerçekleşti

Stratejik Satınalma Derneği (SSD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Stratejik Satınalma Derneği Zirvesi, 4 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’da 1000’in üzerinde katılımcıyla büyük bir ilgi ve güçlü bir katılımla gerçekleştirildi. “Satınalmada Akıl Oyunları” temasıyla düzenlenen zirve; satınalmanın bugünü ve geleceğini, değişen küresel dinamikler ışığında ele alarak iş dünyasına önemli bir perspektif sundu.

Zirvenin açılış konuşmasını SSD Yönetim Kurulu Başkanı Evren Cibelik gerçekleştirdi. Açılışta satınalmanın stratejik rolüne dikkat çeken Cibelik’in ardından, SSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Demir katılımcılara teşekkür ederek, derneğin vizyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Zirvede Türkiye ve farklı sektörlerden önde gelen isimler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Her yıl artan katılımcı sayısıyla dikkat çeken SSD Zirvesi, bu yıl 1000’in üzerinde katılımcıya ulaşarak büyümesini sürdürdü. Zirvede; otomotiv, imalat, gıda, enerji, lojistik ve hizmet gibi farklı sektörlerden uzman, yönetici ve üst düzey profesyoneller bir araya gelerek, bilgi paylaşımı ve iş birliği fırsatları yakaladı. Etkinlik boyunca; satınalmanın bugünü ve geleceği, pandemi sonrası değişen dinamikler, farklı sektörlerde karar alma süreçleri ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm gibi çok boyutlu konular ele alındı.

SSD 5. Zirvesi, Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle karbon nötr bir etkinlik olarak gerçekleştirildi. Zirveye katılan paydaşlar, Mudanya Altıntaş’ta yer alan SSD Ormanı’nda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları ile daha yaşanabilir bir geleceğe katkı sağladı. Ayrıca fuaye alanında yer alan LÖSEV standıyla da SSD, sosyal faydaya katkı sağlamayı önceliklendirdi.

Zirve kapsamında geliştirilen Stratejik Satınalma Derneği mobil uygulaması, katılımcı deneyimini artıran önemli bir yenilik olarak öne çıktı. Katılımcılar; katıldıkları oturumlar, kurdukları bağlantılar ve ziyaret ettikleri stantlar üzerinden puan kazanarak sürpriz ödüllerin sahibi oldu. Ayrıca derneğin yeni maskotu Puri, etkinliğin ilgi çeken ve etkileşimi artıran unsurlarından biri olarak dikkat çekti.

İlham veren, ufuk açan ve vizyon kazandıran oturumlarla tamamlanan SSD 5. Zirvesi, iş dünyasının geleceğine ışık tutan önemli bir platform olarak öne çıktı. Sektör profesyonelleri için önemli bir networking platformu sunan zirve, aynı zamanda iş dünyasında stratejik satınalmanın artan rolüne de dikkat çekti.