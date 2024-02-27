Strpci katliamının 31. yılında anma töreni düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Karadağ'ın sahil kenti Bar'a trenle giderken 1993'te Strpci durağında kaçırılıp öldürülen ve Bosna Hersek-Sırbistan sınırındaki Drina Nehri'ne atılan 18 Boşnak ve bir Hırvat, katliamın 31'inci yılında anıldı.
Boşnak Ulusal Konseyi (BNV), 27 Şubat 1993'te yaşanan katliamda öldürülenler için Sırbistan'ın Prijepolje şehrinde bir anma töreni düzenledi.
Tören kapsamında sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.
Prijepolje Belediye Başkan Yardımcısı Elvin Banjica, öldürülenler için yapılan anıtın önünde yaptığı konuşmada, katledilenleri unutturmamak için her yıl toplandıklarını söyledi.
Öldürülen 19 kişi için adaletin sağlanmadığını belirten Banjica, "30 yılı aşkın zamandır adaletten sorumlu olan makamlar yargılamayı profesyonel bir şekilde yürütmüyor ve bir karara varamıyor. Bu davada adalet sağlanana kadar kurbanların ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Anma törenine katılanlar, anıta çiçekler bırakarak dua etti.
Strpci'de neler yaşandı?
Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında, bu ülkede çeşitli suçlara karışan ve Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, hakkında müebbet hapis verilen Milan Lukic'in liderliğindeki "İntikamcılar" (Osvetnici) adlı (Sırp Cumhuriyeti Ordusu) VRS birliği tarafından Bosna Hersek sınırları içinde bulunan Strpci kasabasındaki tren istasyonundan kaçırılan 19 kişi, katledilmelerinin ardından Drina Nehri'ne atılmıştı.
Strpci'de 27 Şubat 1993'te işlenen suç nedeniyle Karadağ'da yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Nebojsa Ranisavlyevic'in duruşmada, kaçırmanın bir ay önceden planlandığını, Sırbistan devlet organlarının da olaydan haberdar olduğunu söylemesine rağmen hiçbir Sırp kurumu konuyla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemişti.
Söz konusu suça karışmak ve 1992-1994'te Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Visegrad kentindeki Boşnak halkına karşı insanlık suçu işlemekten Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2009'da yargılanan "İntikamcılar" birliğinin komutanı Lukic, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Aradan geçen 30 yıla rağmen katledilen 19 kişiden sadece 4'ünün cesedine ulaşılabilmişti.????
Son Dakika › Güncel › Strpci katliamının 31. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Galatasaray'ın eski yıldızı Morutan mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera'nın da bulunduğu 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla eski banka müdürü Seçil Erzan dahil 7 sanıklı dava dosyasına sanıkların telefonlarının incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi. Seçil Erzan'ın telefonunda Oğuz Atilla ismiyle kayıtlı kişiyle Selçuk İnan'la ilgili konuşmasında, "Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur. Ona mesai harcamamız gerekiyor. Bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız." yazdığı görüldü.
TFF, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son dakikasında Fenerbahçe'ye verilen ve tartışmaları beraberinde getiren penaltı pozisyonuna da yer verildi. İşte VAR hakemi Erkan Engin ve orta hakem Cihan Aydın arasındaki diyaloglar...
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı sert açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında, "FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı.
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.
Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?