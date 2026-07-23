Stuttgart'ta Yabancı Düşmanlığı Skandalı

Almanya'nın Stuttgart kentindeki bir okulda geçen hafta düzenlenen yaz şenliğinde yabancı düşmanlığı içeren sözlerin yer aldığı şarkılar söylendiği belirtildi.

Alman medyasındaki haberlerde, "Merz Okulu'nda" önceki gün düzenlenen yaz şenliğinin sonuna doğru yaklaşık 200 öğrencinin, sahnede çalan şarkının sözlerini değiştirerek, "Almanya Almanlara, yabancılar dışarı" şeklinde söyledikleri ifade edildi.

Bunun üzerine şarkının çalınmasının durdurulduğu ve bazı öğrencilerin şenlikten çıkarıldığı kaydedildi.

Okul Müdürü Frederik Merz, olayı doğrularken, bu olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Almanya'da 2 yıl önce Sylt Adası'ndaki bir kulüpte, İtalyan şarkıcı Gigi Di Agostino'nun bir şarkısının sözleri değiştirilerek, yabancı düşmanlığı içeren ifadeler kullanılmış ve bu ülke çapında büyük bir öfkeye yol açmıştı.