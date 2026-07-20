Su Basan Binada Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Su Basan Binada Mahsur Kaldı

Su Basan Binada Mahsur Kaldı
20.07.2026 12:12
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Avcılar'da boşaltılan sitede su saatini söken A.D., asansörde mahsur kaldı, itfaiye tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan sitede taşınma hazırlığı yapan A.D., vanayı kapattığını sanarak su saatini sökünce binayı su bastı. A.D., tekrar vanayı kapatmaya giderken merdiven boşluğundan akan sular nedeniyle arıza yapan asansörde mahsur kaldı. Asansörde sırılsıklam olan A.D.'yi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sürecine giren ve büyük ölçüde tahliye edilen 6 katlı bir sitede meydana geldi. Sitede oturan A.D., taşınma işlemlerini tamamlamak için 5'inci kattaki evinin su saatini söküp İSKİ'ye teslim etmek istedi. A.D., ana vanayı kapattığını düşünerek saati söktü. Ancak borudan gelen su bir türlü kesilmedi. Binanın merdiven boşluğundan oluk oluk su akmaya başladı.

VANAYI KAPATMAYA GİDERKEN ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Kısa sürede merdiven boşluğundan oluk oluk su akmaya başladı. Suyu kesmek amacıyla zemin kattaki ana vanaya ulaşmak için asansöre binen A.D., asansörün 2'nci kata geldiği sırada büyük bir tehlike atlattı. Yukarı katlardan sızan suyun elektrik sistemine ulaşması sonucu asansörde arıza yaşandı ve durdu. Kentsel dönüşüm nedeniyle binada kimse yaşamadığı için sesini çevreye duyuramayan A.D., asansör kabininde mahsur kaldı. Çaresiz adam, cep telefonunun zayıf sinyal vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İTFAİYE SIRILSIKLAM HALDE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine Avcılar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 4 bloktan oluşan siteyi kontrol eden ekipler, merdiven boşluğundan suların aktığı binayı tespit etti. Asansörün elektrik sisteminin devre dışı kaldığını belirleyen itfaiye erleri, kısa süreli bir çalışmayla asansör kapısını açtı. Kabinin içine sızan sular nedeniyle sırılsıklam olan A.D., itfaiye ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Kendisini kurtaran görevlilere teşekkür eden A.D., Büyük ihtimalle akan su asansörün sigortasını attırdı ve mahsur kaldım dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Avcılar, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Son Dakika

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