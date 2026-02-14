Hatay\'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde su birikintisine düşen çocuk yaşamını yitirdi.

OYUN OYNARKEN SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞTÜ

Yolçatı Mahallesi'nde Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, evinin yakınında oyun oynarken su birikintisine düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılarak Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.