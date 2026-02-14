Hatay\'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde su birikintisine düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Yolçatı Mahallesi'nde Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, evinin yakınında oyun oynarken su birikintisine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılarak Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
