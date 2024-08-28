Su İçen Kurt Yavruları Fotokapana Takıldı

Su içen kurt yavruları fotokapana takıldı
ANKARA - Ormanda su içen kurt yavrularının görüntüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor.
Kurt yavrularının su içmesi fotokapana yansıdı. DKMP, o anlara ilişkin, "Şapır şupur su içen kurt yavrularını izlemek yaptığımız işin en keyifli yanı" ifadesini kullandı.
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